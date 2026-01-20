i-dleが、新たなコンセプトでカムバックする。1月20日、所属事務所CUBEエンターテインメントは、i-dleの公式SNSを通じて、新デジタルシングル『Mono(Feat. Skaiwater)』のティザー映像を公開した。【写真】i-dle・ソヨン、「透けすぎて直視できない」衣装公開された映像は「Play the whole world in Mono」というタイトルで、1月27日にリリースされるi-dleの新曲『Mono(Feat. Skaiwater)』のコンセプトを凝縮して収めている。（画