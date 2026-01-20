肉めし専門店「肉めし岡もと」は、2026年1月21日(水)から「黒味噌肉めし」を期間限定で販売する。白米の上に、黒味噌ダレでじっくり煮込んだ肉をたっぷりと盛り付けた「黒味噌肉めし」。豆腐と煮玉子にも黒味噌ダレを絡め、仕上げに高菜を添えている。【画像】こちらも“黒”が際立つ「黒ホルモン肉めし」他店ではなかなか見かけない、見た目が“黒い”のが特徴の商品。強いインパクトのあるビジュアルながら、それに負けない濃