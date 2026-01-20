櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）が20日、都内で行われた1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）発売日取材会に登場した。おなじみとなった自己採点についての質問には「笑顔満開の祭“点”」と笑顔で発表した。【写真】羊に囲まれて…お気に入りカットを紹介した松田里奈理由について聞かれると「いっぱい考えました！（笑）」といい、「私のニックネームが“まつり”なので祭典と“点”をかけて『これだ！』と思って。あと