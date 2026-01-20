歌人の俵万智氏（63）が、20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。1987年に刊行され、一世を風靡した歌集『サラダ記念日』の裏話を明かした。【画像】39周年となる『サラダ記念日』書影同歌集のタイトル『サラダ記念日』は、収録された「『この味がいいね』と君が言ったから 七月六日は サラダ記念日」という一首からとられたもの。刊行から39年を迎える今なお多くの人に読まれ続けている。俵は当