プロ野球・巨人の泉口友汰選手が20日、ジャイアンツ球場での自主トレを公開。初のベストナイン、ゴールデン・グラブに輝いた昨季に続いての活躍を誓いました。泉口選手はプロ2年目の昨季、ショートのレギュラーとなりセ・リーグ2位の打率.301をマークするなど、大きく飛躍。活躍を期待されて迎える今季に、「『継続して結果を出していかないと』というのは各方面から耳にたこができるくらい言われている。そこは肝に銘じて危機感を