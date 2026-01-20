放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（総合、日曜午後8時ほか）は、いよいよ四回放送で今川義元率いる今川軍と織田信長率いる織田軍が激突する「桶狭間の戦い」が描かれます。一方、東京大学史料編纂所・本郷和人先生にドラマの解説を連載頂いている「婦人公論.jp」は、読売旅行開催の日本史ツアーでかつてその地を探索。信長は本当に義元を急襲できたのか、検証を行いました。そこで今回その記事を再配信しつつ、現場ならではの