¸ÞÎØÁ°ºÇ¸å¤ÎWÇÕ¤ÇÅ¾ÅÝ¡Ä¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×(HP)ËÌµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥È¡¦Ê¿ÌîÊâÌ´¤Î?²ø²æ¸å¤Î¶á±Æ?¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Ê¿ÌîÊâÌ´¤ÎÄï¤Ç¡¢ËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÊ¿Ìî³¤½Ë(23)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Å¾ÅÝ¤Ç¿°¤äÉ¡¤ËÀÖ¹õ¤¤¤¢¤¶¤¬¤Ç¤­¡¢¾ó¤òÎ©¤Æ¤«¤±¤Æ°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë·»¡¦ÊâÌ´¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖMy heart aches for you You will come back stronger with me  I¡Çm glad you¡Çre alive(¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¶»¤¬