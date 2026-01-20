北海道・北見市の製糖工場で2026年1月19日、作業事故が発生し、男性作業員（40）がけがをして病院に搬送されました。作業事故があったのは、北見市北上の製糖工場です。警察によりますと、男性は砂糖を溶かす再溶解槽の清掃作業中に足を滑らせて転倒し、稼働していたチェーンに右足が接触したということです。男性は右足の親指・人差し指・中指の先端を欠損し、病院に搬送されました。命に別条はありません。警察は事故の原