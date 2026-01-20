プロ野球の１２球団監督会議が２０日、都内のホテルで開催された。出席した日本ハムの新庄剛志監督は会議後、「僕から言わせてもらったのは、ちょっとボール飛ばなくねぇ？。もうちょっと飛ばしたいなって」と提言したと明かした。その理由について「僕たちが現役の時に使ってたボールがものすごく飛んでたんですよ」といい「今のボール、バットの音とかも楽しめるんで野球が。この（昔と今の）間ぐらいにしてくれたら。ホーム