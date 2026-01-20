木原稔官房長官の20日午前の記者会見で、大学入試と投票日が重なることについて質問が出た。【映像】木原官房長官の呼びかけ記者が「衆院選投票日の2月8日は全国各地の大学で入学試験が予定されており、とくに10代の有権者には、受験日と投票日が重なることによる影響が見込まれる。選挙権が18歳以上に引き下げられて以降、政府は若い世代に投票に行くよう呼びかけてきたが、今回の選挙が受験シーズンと重なる影響をどう考える