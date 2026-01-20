文化放送では、2月8日（日）午後7時57分から、特別番組『文化放送 衆議院選挙開票スペシャル～みんなのホンネ2026～』を放送する。出演は、大竹まこと、長野智子、青木理、常井健一。 高市早苗総理大臣が１月23日召集の通常国会冒頭での衆議院解散を表明。投開票日は2月8日で、解散から16日間での投開票は戦後最短の「超・短期決戦」となる。高市総理が高支持率を背景に衆議院での過半数回復を狙う一方で、国民生活に