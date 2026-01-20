文化放送は、 2月8日（日）午後4時00分から『文化放送スポーツスペシャル 日本大相撲トーナメント第50回大会実況中継』を放送する。 毎年、一戦必勝のトーナメントならではの面白さ、意外な番狂わせの一番、同部屋対決など、本場所とは一味違うエキサイティングな展開が人気の「大相撲トーナメント」。今回で50回目の記念大会を迎える大相撲トーナメントは、国技・大相撲の普及と発展を目的に開催