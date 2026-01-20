巨人のリチャード内野手が２０日、ジャイアンツ球場で自主トレを公開した。キャッチボールやマシン打撃で汗を流した長距離砲は「メンタルと向き合って、去年出た課題をひたすら毎日取り組んできた。自分らしく、去年よりいい成績を出せるように」と意気込んだ。昨年５月にソフトバンクからトレードで加入。新天地でキャリアハイの１１本塁打を放ち、同１１月には元ＨＫＴ４８で現在は音楽ユニット「ＳＨＯＯＴＴＨＥＭＯＯ