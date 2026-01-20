日本ハムの新庄剛志監督（５３）が２０日、都内で行われた１２球団監督会議で、「飛ばない」ボールについて問題提起したことを明かした。「僕から言わせてもらったのは、ちょっとボール飛ばなくね？もうちょっと飛ばしたいなって。僕たちが現役の時に使っていたボールがものすごく飛んでたんですよ」近年プロ野球は”投高打低”の傾向が続いている。「ホームランの数も打率もね。３割超すバッターとかも多分増えるだろうし