100円寿司チェーンの「はま寿司」は1月20日より、「はま寿司の大とろ100円と特選ねた祭り」を全国の店舗で開催している。はま寿司「みなみまぐろ大とろ」同フェアでは、脂がのった「みなみまぐろ大とろ」と、炭火で香ばしく焼き上げた鴨肉のつくねを特製タレで甘辛く仕上げた「鴨つくね軍艦」が、お手頃価格の110円で登場。はま寿司「鴨つくね軍艦」はま寿司「北海道産 さんま」また、脂がのった「北海道産 さんま」や、噛むほどに