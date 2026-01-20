俳優・鈴木亮平が主演するＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・後９時）。初回にわずか４秒だけ“登場”した有名芸人にネットが沸いた。１８日に放送された初回。エンドロールに出てきた有名芸人にネットは驚いた。「え！？ガリットチュウどこで出てた！？」「エンドロールで発見したガリットチュウ福島さんがどこに出てたか分からず」「リブートのエンドロールにガリットチュウの福島さんの名前があるけど、何役で出演してた