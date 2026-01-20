鹿児島県警によりますと、県道24号・鹿児島東市来線は、事故車両のレッカー作業のため、鹿児島市の池田高校前交差点と岩屋口交差点の間で昼前から通行止めとなっていましたが、午後0時半すぎに規制は解除されました。 ・ ・ ・