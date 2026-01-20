櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）が20日、都内で行われた1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）発売日取材会に登場した。【写真】羊に囲まれて…お気に入りカットを紹介した松田里奈ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された本作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ一冊に。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。また、雄大なビーチや、大自然の中の