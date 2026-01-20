去年1年間に日本を訪れた外国人旅行者はおよそ4270万人と、初めて4000万人を突破しました。国土交通省によりますと、去年1年間で日本を訪れた外国人旅行者はおよそ4270万人で、これまで最も多かった2024年のおよそ3690万人を大幅に上回り、過去最多となりました。また、訪日外国人旅行者が使った金額もおよそ9兆5000億円で、過去最高となりました。アメリカ・ヨーロッパ・オーストラリアからの旅行者が特に伸びていて、前の年と比