【息子の彼女】 1月20日連載開始 【拡大画像へ】 講談社は、雪魚氏のマンガ「息子の彼女」の連載を開始し、ヤンマガWebに第1話を公開した。 本作は、一見幸せそうな家庭に見えるが、尊敬されていない父親の大井出亮平が、ある夜に1人の女性と行きずりの関係を持ったことで始まる禁断のラブロマンスドラマ。 【あらすじ】 名門大学に入ったばかりの自慢の息子と、美人な妻。しかし、