1月19日、コンバースジャパン株式会社は、手を使わずに脱ぎ履きができるハンズフリーシューズ『コンバース スリットスライド』シリーズの2026年春夏シーズンの新色を発表。同ブランドアンバサダーの富樫勇樹（千葉ジェッツ）がキービジュアルで登場した。 『コンバース スリットスライド』は、かかと部分に切れ目を入れたブランド独自の成型カウンターを採用