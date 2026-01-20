ヴァンラーレ八戸は20日、DF澤田雄大(26)が入籍したことを発表した。澤田は東京学芸大からソニー仙台FC、奈良クラブを経て、今季から八戸に完全移籍。クラブ公式サイトを通じ、以下のようにコメントした。「私事ではございますが、先日入籍しましたことをご報告させて頂きます。どんな時も笑顔で支えてくれる妻に感謝し、幸せな家庭を築いていきたいと思います! ピッチ上でもこれまで以上に覚悟を持って全緑で闘います! 今後と