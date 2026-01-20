『TVnavi』の公式Xが更新され、ネット書店各所で品切れが続いている『TVnavi』2月号に掲載された木村拓哉の誌面ビジュアルが公開され、注目を集めている。 【画像】木村拓哉の躍動感あふれるビジュアル／“ニッ”と笑顔でピースする木村拓哉 ■風をはらむ衣装で魅せる木村拓哉 公開されたビジュアルには、木村がシックなスタイルで凛と立つ姿が収められている。 白シャツにネクタイ、サスペンダーを合わせた端正な