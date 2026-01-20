19日夜、広島市内のマンションで男性が複数の男に殴られケガをしました。警察は男らの行方を追っています。事件があったのは広島市中区のマンションです。警察によると19日夜9時ごろ、複数の男が男性(30)の部屋を訪問。男性の頭を棒のようなもので殴ってケガをさせ、そのまま逃走したということです。■近くで働く人「パトカーがすごい勢いで来た。こんな身近でもそんな事件が起きるんだと思ってこわいなと」男性は病院に運