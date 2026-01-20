来月8日に投開票されることが決まった衆議院選挙に向け投票用紙の印刷が広島市で始まりました。広島市にある印刷所では20日、県選挙管理委員会の職員が見守るなか、投票用紙の印刷が始まりました。県内の小選挙区と比例代表合わせて約460万枚を印刷します。工場の担当者が用紙を念入りに確認していました。■選挙管理委員会 酒井賢児 事務局長「準備期間が極めて短い中でもやるべき準備をしっかりやっていきたい」衆議院選挙は今月