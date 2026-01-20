この記事をまとめると ■ホンダがHマークを刷新し今後の四輪事業の新シンボルとすることを発表 ■新Hマーク発表の背景には次世代EV「0シリーズ」の本格始動が挙げられる ■新Hマークが意味するのはブランドの再定義だった ただのリデザインじゃないホンダの新Hマーク ブランドの象徴とも言えるエンブレムは、メーカーの思想や時代性を端的に表す存在だ。自動車メーカーの多くは、これまで幾度となくエンブレムのリフレッシュやリ