性犯罪で起訴され勾留中に死亡した富豪ジェフリー・エプスタイン氏に関して司法省が公開した資料/Jonathan Ernst/Reuters（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関して米政府がこれまでに公開した資料の量について、満足している人は6%にとどまることが分かった。CNNが委託して調査会社SSRSが実施した世論調査で明らかになった。多くの米国人は、政府が意図的に情報を隠していると考えて