櫻坂４６の松田里奈（２６）が２０日、都内で１ｓｔ写真集「まつりの時間」（幻冬舎）発売記念会見を行った。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ一冊。「今は緊張しているのが正直な気持ち。早く見てほしい気持ちとドキドキと合わさっている」と心境を語った。写真集を発売前は「自分に自信がなかった」とも明かすが、撮影を進める中でスタッフらに「