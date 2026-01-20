城西大は２０日、女子駅伝部の赤羽周平監督と妻の赤羽有紀子コーチが３月３１日付の契約満了をもって退任すると発表した。赤羽周平監督は２０１８年に就任。昨年１０月の全日本大学女子駅伝、同１２月の富士山女子駅伝で優勝し、大学女子駅伝２冠を達成した。城西大はリリースで「女子駅伝部が、赤羽周平監督の就任後、８年間で大学駅伝２冠を達成したことは、まさに快挙であり、その功績は今後も語り継がれていくものと考え