１８日に投開票された群馬県草津町長選は、新人で元町議会議長の宮崎公雄氏（６６）が勝利し、１６年ぶりのトップ交代という結末で幕を閉じた。草津温泉を全国有数の観光地に押し上げた黒岩信忠氏（７８）の落選に、一夜明けた１９日、町では驚きや納得の声が聞かれた。同町草津の主婦（８３）は落選に驚き、「いろんな構想を持っていたからもう１期務めてほしかった。湯畑周辺を再整備した功績は大きい」と話した。近くの男性