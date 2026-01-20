PFUは1月20日、小型キーボード「HHKB」シリーズの購入で最大4万円分のAmazonギフトカードが当たる「HHKB新生活応援キャンペーン」を開始した。2025年10月に発売した新製品「HHKB Professional Classic Type-S」もキャンペーンの対象。キャンペーン期間は3月31日まで。2025年10月に発売した新製品「HHKB Professional Classic Type-S」もキャンペーンの対象となるキャンペーン期間中に対象の「HHKB」シリーズを購入し、ユーザー登録