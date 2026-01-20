三菱電機は1月20日、議論フレームワーク(Argumentation Framework)を用いて専門家AIエージェント同士の対立議論を自動生成し、根拠を明示したうえで専門家レベルの結論を高速に導出するマルチAIエージェント技術を開発したと発表した。同技術は、同社のAI技術「Maisart(マイサート)」の開発成果だという。技術開発の背景近年、企業ではセキュリティリスクの評価、生産計画の立案など、トレードオフを伴う複雑な意思決定を求められ