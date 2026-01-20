小池栄子主演ドラマ『ムショラン三ツ星』が、NHK総合にて5月より放送されることが決定した。【写真】『鎌倉殿』“義時の妹”宮澤エマ、宮沢りえ、小池栄子ら4ショット「全てに感謝です」ドラマ『ムショラン三ツ星』は、刑務所内の知られざる食のあり様を描いた、現役刑務所管理栄養士・黒〓桂子氏による傑作ノンフィクションのドラマ化。腕利きのイタリアンシェフとして名をはせた主人公が、ふとしたことから刑務所の管理栄養