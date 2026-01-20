Ｊ３福島は２０日、キャンプ中の静岡・御前崎市内で練習。今季新加入した「カズ」ことＦＷ三浦知良（５８）が、午前練習終了後に取材に対応した。静岡市出身の元日本代表が５季ぶりにＪの舞台に復帰するということで、地元のテレビ局など多く集まり、そのプレーをカメラで追った。２月開幕の「百年構想リーグ」ではＪ２とＪ３が同じステージで戦う。福島はＪ２ジュビロ磐田や藤枝ＭＹＦＣとの対戦が決まっており、注目される。