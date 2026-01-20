BLACKPINKが、1月16日から18日の3日間にわたり、ワールドツアーの日本公演として＜BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN TOKYO＞と題し東京ドーム公演を開催した。今回の東京ドーム公演は、2019年と2023年に続く3回目の同会場公演となり、開催発表と同時に全席が即完売したという。また東京ドーム公演の開催を記念し、16日の初日公演には、東京タワー・神戸ポートタワー・中部電力 MIRAI TOWER・さっぽろテレビ塔の日本4大タワーが