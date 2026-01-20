タワーレコードが、千葉県浦安市にある、東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」「TOWER RECORDS mini 舞浜イクスピアリ店」を出店！既存店のなかで最も小さい「TOWER RECORDS mini もりのみやキューズモール店」よりも、さらにコンパクトな面積9.93坪の超小型店舗です☆ タワーレコード「TOWER RECORDS mini 舞浜イクスピアリ店」オープン  オープン：2026年2月21日（土）店舗面積：9.93坪営業時間：