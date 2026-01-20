櫻坂46の松田里奈（26）が20日、都内でファースト写真集「まつりの時間」（20日発売、幻冬舎刊）刊行記念囲み取材に出席。4月に控える初のMUFGスタジアム（国立競技場）公演への意気込みを語った。グループ初の国立のステージについて「グループにとっても大きな挑戦だとは思うんですけど、ファンの皆さんが応援してくださったからステージに立てるので、国立競技場でのライブは櫻坂の今までとこれからの歴史に残るライブにしたい