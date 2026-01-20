お笑いコンビ、フォーリンラブのバービー（41）が20日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。19日夕に行われた高市早苗首相の会見についてコメントした。高市氏は会見で、23日召集の通常国会冒頭で衆院を解散すると正式表明した。解散の理由について「なぜ今なのか。高市早苗が総理でいいのか、今。主権者たる国民のみなさんに決めて頂くしかないと考えた」と述べ、「私も進退をかけます」と自民党と日本維新の会で