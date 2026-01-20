日本の海水を原料にイオン交換膜濃縮法で鹹水（かんすい）を作って製塩する国産塩メーカーは、2工場を運営する最大手の日本海水、400年の製塩の歴史を受け継ぐ鳴門塩業、197年の歴史を持つナイカイ塩業、三菱鉱業（現・三菱マテリアル）の子会社を前身とするダイヤソルトの4社。イオン交換膜法製塩は、1905年から1997年まで続いた塩専売制度下で1960年代以降に導入された。塩田で必要とした広大な土地が不要となり、製塩の生産