来月イタリアで行われるミラノ・コルティナオリンピック、スキークロスの女子日本代表に、横手市出身の向川桜子選手が選ばれました。前回の北京オリンピックから競技を変更し、2大会連続の代表選出です。横手市出身の向川桜子選手は、1月20日が34歳の誕生日です。角館高校から早稲田大学に進み、アルペン競技のトップスキーヤーとして世界の舞台で活躍。4年前には県勢初のアルペン代表として北京オリンピックに