「iPhone Air」でも影響を確認 インターネットイニシアティブ（IIJ）は20日、NTTドコモが提供する3G通信サービス「FOMA」の停波前後で、一部のiPhoneで通信ができない、またはしづらくなる可能性があることを確認したと発表した。引き続き、調査、検討を進めるとしている。 FOMAはドコモが提供する3G通信サービスで、3月31日にサービスを終了する。今回、IIJが提供する一部のサービスや