インターネットイニシアティブ（IIJ）は、個人向けモバイルサービス「IIJmio」で「不払者情報の交換」制度に参加した。 サービス契約解除後に料金不払いのある利用者の情報を、携帯電話などの移動系通信事業者間で相互に共有し、新規契約申込時の審査に活用する。 「不払者情報の交換」は、テレコムサービス協会と電気通信事業者協会が推進する制度。健全で持続可能な通信サービス環