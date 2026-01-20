お笑いタレントのワタリ119さんは1月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。入籍を報告し、祝福の声が寄せられています。【写真】「ホリケンさんと婚約した画にしか見えない」「ホリケンと籍入れたみたいになってるwww」ワタリ119さんは「本日１月１９日いちいちキュー！！！！！無事入籍できました！！！！」と“119”の日に入籍したことを報告。続けて「証人欄には、初めてテレビ出た時からお世話になってるホリケンさんにお願い