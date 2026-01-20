医師免許取得後、山梨県内で働く約束で大学医学部の学費返済が免除される県の事業を巡り、最大約842万円の違約金を課すのは違法として、消費者団体が違約金条項の差し止めを求めた訴訟の判決で、甲府地裁は20日、差し止めを認めた。