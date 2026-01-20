政府はきょう（20日）の閣議で、閣僚ら政務三役による政治資金パーティーの開催についてこれまで大規模なものに限って自粛を求めていた内容から全面的に自粛する内容への改正を決めました。2001年に閣議決定した大臣、副大臣、政務官の規範では、政治資金パーティーの開催について「国民の疑惑を招きかねないような大規模なものの開催は自粛する」と定められています。ただ、その後も閣僚らによる大規模なパーティーが度々、おこな