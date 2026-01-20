FIFA(国際サッカー連盟)は日本時間20日、最新のFIFAランキングを発表しました。スペインやアルゼンチン、フランス、日本が4月に親善試合を行うイングランドや、2026年W杯初戦で対峙するオランダなどトップ7チームに順位の変動はありませんでした。ちなみに3月29日に決定した親善試合の相手、スコットランドは2つ順位を下げ38位となっています。日本の順位は、前回から1つ下げて19位。それでもアジア最上位をキープし、次いでイラン