前DeNA監督の三浦大輔氏（52）が20日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。プロ生活25年で強烈に覚えている2本の本塁打を明かした。この日、10年来の交流があるという俳優の小沢仁志とともに出演。小沢も野球好きで、草野球などで交流を深めているという。三浦氏は「打たれてもすぐ立ち直るっぽい」というイメージに〇の札を挙げ、「立ち直れなかったらやってられないですよ、どんだけ打たれてきたか