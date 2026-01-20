刑事裁判をやり直す「再審制度」を見直すための「法制審議会」の部会で、法務省はきょう、議論のとりまとめに向けた試案を示しました。「再審制度」は刑事訴訟法に規定されていますが、審理の進め方や証拠開示の方法などについては具体的に定められていません。2024年に無罪が確定した袴田巌さんの事件などを受けて、「再審制度」の見直しを求める声が高まっていて、法務大臣の諮問機関「法制審議会」の部会で議論が進められていま