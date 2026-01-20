レインズインターナショナルが展開する「牛角」は1月29日、6,000円分使える割引券を含む「肉の日福袋」(5,500円)を牛角・牛角食べ放題専門店の一部店舗で発売する。「肉の日福袋」(5,500円)割引券は、総額6,000円分を複数回に分けて利用でき、普段の外食シーンで使いやすい点が特長。利用可能期間は、(1)2026年3月1日〜2026年5月15日、(2)2026年5月16日〜2026年7月31日で、2,000円(税込)につき1枚使用できる。割引券、総額6,000円