ジェイアール東海フードサービスは1月15日、2026年を「ぴよりん15thアニバーサリーイヤー」とし、さまざまな記念企画を展開すると発表した。ぴよりん15thアニバーサリー○テーマは「いちごいちえん(15一縁)」同社のオリジナルスイーツ「ぴよりん」は、2026年7月1日に誕生から15年を迎える。この15周年では、「一期」の響きに「15(いちご)」の語呂を重ね、"一会"を"一縁"に言い換えた、「15一縁(いちごいちえん)」をテーマに掲げる